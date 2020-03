Del saken





TV 2 og SVT skal vise «Skavlan» i ytterligere to år. – Programmet er en viktig del av vår profil, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

– Jeg mener det er et behov for et talkshow i Norge som går mer i dybden, og som også har et perspektiv utover Norges grenser. Jeg liker hvordan «Skavlan» fanger opp trender og bevegelser, før andre gjør det – med Greta Thunberg som ett eksempel.

– Hun var helt ukjent for Norge, før hun dukket opp i programmet, forteller nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Samtidig har «Skavlan» alltid aktuelle gjester, heter det i pressemeldingen fra TV2.

– Samme uke som Norge innførte de strengeste smittetiltakene for å bekjempe koronakrisen, var Dr Richard Hatchett, som leder arbeidet med å finne en vaksine som kan stoppe viruset, gjest hos «Skavlan», sier Solbrække.

Viktig del av TV2s profil

«Skavlan» er Nordens største talkshow, og kommer fremover til å bli sendt hver høst på TV 2 og SVT.

– Programmet er en viktig del av vår profil, og gir oss et mer komplett tilbud både på TV 2 Sumo og på TV 2 lørdag kveld. Jeg er veldig glad for at TV 2 nå får sende «Skavlan» hver høst fremover, kommenterer Solbrække.

Skavlan tar «pappapermisjon»

– I samarbeide med TV 2 og SVT vil vi fortsette å tilby innhold og gjester man ikke ser i andre programmer, blant annet ved at vi spiller inn show utenfor Norden. Det er minst like utfordrende og moro nå som da vi begynte, sier Fredrik Skavlan og fortsetter:

– For å få privatlivets puslespill til å gå opp kunne jeg bare forplikte meg til høstsesongene i denne runden. Jeg lever med en skuespiller, og om hun skal kunne ta roller utenfor Oslo-regionen må vi rett og slett dele året mellom oss. Kall det gjerne en pappaperm, forteller Fredrik Skavlan.