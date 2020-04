Del saken





Den såkalte sjaman Durek Verrett slaktes etter ha hevdet at han visste at verden ville oppleve en stor katastrofe i 2020.

Den selvutnevnte sjamanen Durek Verrett har fått en del kritikk for måten han har håndtert coronakrisen på, blant annet fordi han på Instagram la ut en oppskrift på egen hånddesinfeksjonsvæske, og fordi han har lansert et «muntlig verktøy» som ifølge ham skal styrke immunforsvaret.

«The blackout»

I et intervju hos det britiske frokost-TV-programmet «This Morning» hevder Verrett at han forutså corona-pandemien i boken «Spirit Hacking», som ble utgitt i fjor. Det rapporterer Daily Mail.

– Da jeg skrev boken snakket jeg med flere forleggere, og jeg sa at den måtte gis ut før 2020. Den må komme før «the blackout» (mørkleggingen på norsk, red.anm.), den må være klar, sier 45-åringen, og legger til at han visste at «noe» kom til å skje i løpet av våren i år.

Kritikk

Utspillet har vakt skarp kritikk fra flere hold. Aftenposten-journalist Ingeborg Senneset (35) har kalt ham en «skamløs opportunist».

– Så, først lanserer han teorier og metoder slik at folk skal kunne beskytte seg mot coronaviruset, og først etter at utbruddet er gått over i en pandemi mener han å ha forutsett at det kom?, spør Senneset retorisk overfor Se og Hør.