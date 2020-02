Del saken





Norske Ingvild har prøvd alle stillinger, men det er kun en stilling som gir henne orgasme, og det er den populære «cowgirl» stillingen. Sexologen mener å vite hvorfor.

Ingvild har skrevet til sexologen som driver egen bloggside. Der tar hun opp et problem hun har tenkt på lenge.

Flere ganger har hun hatt sex med kjæresten i alle mulige posisjoner. Men det er ingenting som gjør så godt som når hun rir kjæresten sin. Derfor han hun henvendt seg til Sexologen for svar.

– Har du svar på hvorfor jeg kun føler nytelse ved denne stillingen?, spør Ingvild.

Sexologen tror hun vet hvorfor den norske jenta elsker å ri som en «cowgirl».

– Årsaken til at denne stillingen fungerer for deg, er sannsynligvis fordi du klarer å bevege bekkenet ditt optimalt i denne stillingen, slik at du får nok blodgjennomstrømning og nerveimpulser. I tillegg får du nok en type stimulering i denne stillingen som du ikke får i andre, enten med tanke på det rent fysiske og/eller at stillingen fremkaller «hjelpsomme» fantasier hos deg, skriver Sexologen.

Sexologen tror også at Ingvild kanskje nyter ridestillingen ekstra godt fordi hun fantaserer om å ha kontrollen.

– Du kan forsøke å kjenne etter hva det er med stillingen som gjør den så effektiv for deg. Er det for eksempel fordi du får gnikket klitoris mot partners mage? Eller kanskje fordi penisen kommer dypt inn i skjeden og gir støt mot livmoren? Eller er det fantasier som dukker opp i situasjonen? Det kan også for eksempel handle om det at du på en måte har «kontrollen» når han ligger under deg. Eller noe helt annet enn det jeg har nevnt her, skriver hun.