Del saken





Kirie Redfield blitt et kjent ansikt hjemme i Storbritannia. Hun har i dag sitt eget selskap, betaler skatt og har egen regnskapsfører.

Kirie er Storbritannias mest kjente sexarbeider, etter at hun deltok i en TV-dokumentar.

I et intervju med Mirror forteller hun at ubeskyttet samleie koster 30 pund for 15 minutter. Hun bekymrer seg ikke for reglene om sosial distanse.

– Menn har sine behov vet du. Jeg er ikke bekymret for reglene, fordi dette er en jobb jeg må ta vare på, akkurat som når en lege eller sykepleier jobber, svarer Redfield.

Hun anser altså sine tjenester som like viktige som det leger og sykepleiere leverer nå for tiden, noe Mirror beskriver som «outrageous», eller opprørende.

Redfield er faktisk gift, og nå er hun på jobb i Yorkshire. Basen er en dobbeltmadrass bak i en caravan. Hun betjente nylig syv menn i løpet av en time, og 40 i løpet av en dag.

Redfield mener at hennes deltagelse i pornofilmer øker kundegrunnlaget:

– Folk vil gjerne møte meg. Det er jo ikke hver dag man får muligheten til å møte en ekte pornostjerne, forteller Redfield, som ikke regner seg selv som «prostituert».

– Jeg er eskorte og pornostjerne.