Hun studerer i USA, men har en lukrativ forretning ved siden av. Det strømmer inn bestillinger fra menn som tenner seksuelt på kvinners sokker.

– Det er ikke sett på som en normal ting å være tiltrukket av, men veldig mange har denne fetisjen og jeg vil påstå å si at dette er veldig normalt, forteller hun til KK.

«Sarah» sier at det er mange som er interessert i føtter og brukte sokker. De føler en glede i lukten.

– En av mine kunder fant ut at han likte brukte sokker da han tilfeldigvis luktet på kjærestens skittentøy. Jeg tror det er en uskyldig tilfeldighet at mange oppdager en interesse for dette. Ingen burde skamme seg over dette. Vi har alle ulike interesser og tiltrekninger, og jeg ser ingen grunn til at dette skal være noe å skamme seg over sammenlignet med andre ting, forteller hun.

Dekker et behov

Sexolog Gro Isachsen sier at det «Sarah» gjør er å dekke et behov.

– De selger jo en seksuell fantasi. Den som kjøper det bruker det nok for alt det er verdt. Det kan også være snakk om en samlemani. Og: det er et ganske langt stykke fra å selge kroppen sin til å selge sokkene sine, sier hun og legger til at en slik fetisj er helt normalt.

En undersøkelse i Sverige viser at nær halvparten av svenske menn bli opphisset av sko eller undertøy og at sokker er den vanligste gleden.

– Det er litt vanskelig å si hvorfor noen tenner på dette, men antakelig kan det ha noe med at de klarer å forestille seg situasjoner og får gode assosiasjoner av lukter. Lukt og syn gir sterk tenning. De aller fleste menn tenner på det visuelle, men lukt gjør at vi veldig lett setter i gang assosiasjoner, sier sexologen.