Å sammenligne seg selv med andre gjør deg sannsynligvis ikke noe lykkeligere, ifølge ekspertene.

To amerikanske psykologer har offentliggjort en undersøkelse i tidsskriftet Journal of Experimental Psychology, der de har hatt for seg hvordan vi mennesker sammenligner oss og vår situasjon i forhold til andre, særlig ut fra et økonomisk perspektiv, samt årsakene til at vi gjør det. Det fremgår av undersøkelsen at de aller fleste av oss mener at vi ligger over gjennomsnittet. Dette blir vi imidlertid ikke lykkelige av.

– Hvis vi ikke hadde sammenlignet oss så mye med hverandre, ville det neppe vært bruk for psykologer i det omfanget som vi ser. Det er en tendens til at jo dårligere vi har det, og jo lavere selvfølelsen er, desto mer sammenligner vi oss med andre. Vi setter spørsmålstegn ved det de andre har, som for eksempel: «Hvordan kan sjefen mene at hun er så mye smartere enn meg?» Eller: «Hva har hun som jeg ikke har?» Og vi begjærer det. Helt generelt handler sammenligning ofte om en cocktail av dårlig selvtillit og misunnelse. Vi sammenligner oss både oppover og nedover. Når vi for eksempel ser tv-programmer om folk som befinner seg sosialt lavere enn oss, som dummer seg ut, bruker uansvarlig mye penger eller gjør det dårlig på andre måter, kan sammenligningen være av typen: «Puh, bra det ikke er meg». Men en slik sammenligning oppover i sosial status kan være av typen: «Det skulle vært meg», sier psykolog Mette Holm til KK.

En uvane

Mange lever med en feilaktig forestilling om at andres lykke er deres ulykke, mener Holm. Dette er feil. Hun understreker at vi dette er noe vi har enklere for å forstå på en god dag.

– Det er et tegn på at vi må kikke innover. Sammenligning er en uvane, så vi vet ofte ikke engang at vi gjør det. Prøv å legge merke til tankene dine gjennom en dag, og se hvor ofte du sammenligner deg med andre og hvordan det påvirker humøret ditt, sier Holm.

Et godt råd kan være å anerkjenne positive trekk hos andre mennesker, i stedet for å tenke negativt om tilsvarende trekk hos deg selv. Dette kan gi deg selv mer albuerom. Dessuten er det viktig å ikke sabotere seg selv, ved å fortelle seg selv at en oppgave er umulig, eller at andre allerede gjør den bedre. I stedet for å la seg begrense kan man helle kanalisere misunnelsen, og bruke den til å utvikle seg selv.