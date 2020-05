Del saken





Kvinner er biologisk sett på jakt etter to typer menn. En spennende kjekkas, og en pålitelig mann, som man satser på langsiktig.

Adferdsbiolog Jens Andreas Huseby fra TV-programmet Gift ved første blikk forteller KK at disse to typene bunner i hva kvinner trenger fra en partner for å få flest mulig overlevende barn, noe evolusjonen belønner. Hun trenger å få barn som er i stand å klare seg. Hun trenger også hjelp til å oppdra de barna hun har. Herfra kommer de motstridende følelsene mange kvinner har rundt dette temaet. Dette er to ulike ting, og man trenger begge deler.

– Kortidspartneren er machomannen som er dominerende. En kjip ting er at han er gnien, det er ikke han som spanderer i baren. Men han er tiltrekkende, så her kommer «badboyen» inn, sier Huseby.

– Langtidspartneren er tiltrekkende fordi han spanderer. Med han handler det om hva slags ressurser han har, hvor villig han er til å satse på deg og hvor villig han er til å dele.

Styr unna populære mannfolk

Psykolog Frode Thuen har et klart og tydelig råd for å unngå upålitelige typer.

– Styr unna menn som alle andre vil ha. Der gjør mange kvinner feil, de går etter de mest populære guttene. Jeg har jo døtre selv og tenker: Gud, kom ikke hjem med en åpenbar kjekkas. Velg en som ikke alle damer faller for, men en du liker og tenker er en fin fyr både av utseende og personlighet, sier Thuen.