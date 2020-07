Del saken





En trafikkulykke krevde livet til en 57 år gammel bussjåfør fra Sørås i Bergen. Det ble dannet en støtteaksjon og de har til nå samlet inn 850.000 kroner til hans etterlatte barn.

Bussen frontkolliderte med en personbil, føreren av personbilen mistet også livet i ulykken, mens passasjeren overlevde.

Bergensavisen skriver at innsamlingsaksjonen har pågått i 30 dager og skal avsluttes om to dager. Initiativtager er Trude Kjærgård. Hun sier at barna fikk det vanskelig etter farens brå bortgang. Hun har vært lærer til den eldste av de etterlatte barna.

– De er uen­de­lig takk­nem­lige. Alle som har gitt, har også lagt igjen en hil­sen, og mor og barn har lest gjen­nom alle, forteller Kjærgård.

De har brukt tjenesten Spleis til å samle inn. Den er utviklet av Sparebank 1. De tar seks prosent av beløpet. Kommunikasjonsdirektør Christine Meling sier at de går til å dekke kostnader og at banken tjener ikke noe på innsamlinger.

– Vi har et dedikert team, som består av elleve personer, som jobber for at innsamlere skal lykkes i å samle inn mest mulig penger.