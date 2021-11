Del saken

16 prosent gruer seg og én av fire føler seg ensomme i julen.

I Norge svarer 23 prosent av de spurte i en undersøkelse at de har følt seg ensomme i julen. I Danmark er tilsvarende tall 14 prosent viser en fersk skandinavisk undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Gavefabrikken.

I alt 16 prosent svarte at de faktisk gruer seg til høytiden. Tallet i Norge er litt høyere enn i Sverige der svarer 13 prosent at de gruer seg til julen, mens tilsvarende tall for Danmark er på 12 prosent, melder NTB.

Thomas Hansen, forsker ved Oslo Met og Folkehelseinstituttet, sier ensomhet er et relativt fenomen.

– I tider der vi opplever alle andre som glade, som for eksempel i julen, og hvor vi selv ikke møter de sosiale behovene som er et utpreget fenomen i høytidene, så står dette i kontrast til hvordan det forventes at vi skal ha det. Da kjenner vi ekstra på negative følelser, sier han.