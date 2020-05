Del saken





Illusjonisten Roy Horn er død, 75 år. Han var best kjent som halvparten av den tyske duoen «Siegfried & Roy». Han døde fredag av covid-19.

Det er Roy Horns talsperson Dave Kirvin som opplyser om dødsfallet til pressen.

Horn døde fredag i Las Vegas av covid-19, etter å ha blitt smittet av koronaviruset. 75-åringen kom opprinnelig fra Tyskland, født i Nordenham, nær Bremen.

Roy Horn var verdenskjent sammen med Siegfried Fischbacher da de fra slutten av 60-tallet kreerte ulike magishow på storstua The Mirage i Las Vegas. De populære forestillingene ble imidlertid lagt ned i 2003 etter at Roy ble alvorlig skadd av en av forestillingens medvirkende tigre. Sju år senere vendte duoen tilbake på scenen for et enkeltstående show i forbindelse med et veldedighetsarrangement.