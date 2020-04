Del saken





The Rolling Stones meddeler at de skal bidra i den to timer lange «One World: Together at Home»-konserten der målet er å hylle helsepersonell og spre glede.

Støttekonserten lørdag er et samarbeid mellom Global Citizen og WHO, og The Rolling Stones føyer seg inn i rekken av store artistnavn som deltar i den globale tv-begivenhet til ære for helsearbeidere og seere som holdere seg hjemme foran skjermen.

– Vi er beæret over å bli invitert, sier rockegruppa i en pressemeddelelse.

I tillegg til musikk og humorinnslag blir det historier fra blant annet leger og sykepleiere.

Fra før er Céline Dion, Billie Eilish, Taylor Swift, Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Chris Martin og Lady Gaga bekreftet.

I Norge sendes støttekonserten gratis på TV 2 Sumo uten registrering fra klokka 20 til klokka 4 fra lørdag til søndag. Statsminister Erna Solberg skal delta under sendingen, melder TV 2.

Også talkshow-vertene Oprah Winfrey og Ellen DeGeneres deltar, samt skuespilleren Matthew McConaughey.