Forholdet mellom Robert Kardashian (32) og eksen Angela Renée White (31), også kjent som Blac Chyna, har vært turbulent gjennom årene. Det har blant annet blitt delt nakenbilder, voldsanklager, trusler, og innblanding av barnevernet.

Selv om paret hadde en rekke problemer og uenigheter var de enige om delt omsorgsrett for den tre år gamle datteren Dream Kardashian. Men enigheten ser derimot ikke ut til å ha vart lenge. I januar uttalte TMZ at realitystjernen Rob Kardashian hadde søkt om en primærforvaring av Dream.

– Hun er «ute av kontroll»

32-åringen Rob Kardahsian hevder at eksen er «ute av kontroll», ber i søknaden om at Blac Chynas tid med datteren skal begrenses til helger.

I tillegg ønsker han at en barnevakt skal være til stede når Chynas er sammen med Dream. Rob ønsker også at 31-åringen skal testes for alkohol og dop 30 minutter før hvert besøk.

I januar hevdet Rob at eksen konstant arrangerte fester hjemme hos seg mens Dream var tilstede. TMZ rapporterte også at han mener tobarnsmoren bruker diverse rusmidler, blir full og bruker over 5000 kroner daglig på alkohol.

Fikk avslag

Forrige uke ble det imidlertid kjent fra det amerikanske kjendisbladet People at Rob fikk avslag fra dommeren om å få full foreldreomsorg for datteren.

Ifølge kjendisnettstedet kommer det frem i de nye dokumentene at Blac Chyna er sjokkert over anklagene eksen kommer med.