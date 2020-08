Del saken





To realitykjendiser deltok i samleie med en kvinne, den ene filmet akten og delte dette på internett. Den fornærmede hadde ikke samtykket, men de to mannlige aktørene «smilte og vinket til kamera».

TV 2 skriver at de begge ble dømt. Den ene realitykjendisen ble dømt til 90 dager i fengsel og 20.000 kroner i erstatning. For å ha medvirket til både filming og deling av videoen. Den andre ble dømt til 30 dagers fengselsstraff. Begge vil anke.

– Min klient er fortvilet over dommen, og mener at denne er feil. Jeg regner med at vi kommer til å levere inn en anke innen fristen, sier den enes forsvarer.

Aktor derimot uttaler at det er et økende problem med spredning av intime bilder og video.

– Dommen er grundig og i tråd med påtalemyndighetens påstand. Spredning av bilder og video av intim karakter er et økende problem, særlig blant unge, og det er viktig at disse sakene blir anmeldt slik at politiet kan igangsette etterforskning og få satt en stopper for denne negative trenden som har utviklet seg de siste årene. Dommen viser at denne typen handlinger kvalifiserer til fengselsstraff.

Filmen av samleiet ble avspilt flere ganger under rettssaken. Men fornærmede gjemte ansiktet i hendene. Hun følte at det var ydmykende og at folk snakket bak ryggen hennes.

– Jeg føler meg dømt for noe som bare skulle være en morsom kveld, og som bare skulle skje én gang. Det har endt med å bli noe vondt og negativt.

De tiltalte er tidligere straffedømt for liknende forhold.

