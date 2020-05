Del saken





Queen snur den gamle superhiten «We Are the Champions» til «You Are the Champions» for å hylle dem i frontlinjen av bekjempelsen av koronaviruset.

I en helt ny versjon av Queens massive hitlåt «We Are the Champions» fra 1977 har de gjenværende medlemmene Brian May og Roger Taylor sammen med vokalist Adam Lambert omdøpt sangen til «You Are the Champions».

Fredag ble den lansert for å gi penger til WHOs solidaritetsfond i forbindelse med koronautbruddet.

– Jeg tenkte dette var en fin ting for å gjøre noe godt her i verden. Vi trenger ikke å tjene mer penger, vi trenger ikke å bli mer berømte. Vi må bruke det vi har nå på best mulig måte, sier May som selv har mistet en nær venn under virusutbruddet.