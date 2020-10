Del saken





Her har dere fire gode øvelser som tar større deler av kroppen, med hovedfokus på lår og rumpe. Dette er et godt program som kan brukes annen hver dag.

Knebøy

Muskelgruppe:

Lår/rumpe

Skulderbredde avstand på føttene

Trekk skulderbladene sammen

Husk spenn i magen.

Start bevegelsen i hofta, ut med rumpa og bøy knærne.

Pust inn på vei ned og ut opp igjen

Dybde knær i linje med hoftene.

Muskelgruppe:

Lår/rumpe

Teknikk:

Skulderbladene plassert på benken

Hoftebredde avstand på føtter, 90° vinkel mellom hoft og kne.

Skyv hoft opp og så før rumpe ned mot gulvet igjen.

Pass på og ikke sett rumpa ned på gulvet

Stram magen, inn pust på vei ned og ut på vei opp.

Nedtrekk

Muskelgruppe: rygg/biceps

Teknikk:

Litt over skulderbredde avstand på grepet, ca. 90° vinkel i albuledd.

Trekk skuldrene ned og bak for så å trekke armene ned. Stang skal ikke lengere ned en til rett under haka.

Pust ut på vei ned, inn på vei opp.

Militærpress

Muskelgruppe: skuldre/triceps

Litt over skulderbredde avstand på grepet, albuene litt inn mot kroppen for å unngå for stort utslag i Litt over skulderbredde avstand på grepet, albuene litt inn mot kroppen for å unngå for stort utslag i skuldra, iallfall om en tenker å løfte tungt.

Tenk at håndledd skal gå på rett linje ned i albu.

Starter løftet fra øvre del av bryst, og strekker ut armene helt. Pass på og ikke løfte før skuldrene opp under ørene, for å unngå unødvendig press på nakkemusklene.