Karantenen og isolasjon sliter på mange. Den uvante situasjonen kan føre til konflikter og mistillitt. Men en psykolog tror det vil gå bra til slutt.

– Alle snakker om den nasjonale dugnaden vi skal være med på. Men nå begynner vi å se på hverandre med det harde blikket vi får når vi blir redde, sier Hedvig Montgomery til Vårt Land. Hun er psykolog med familieterapi som spesialfelt.

Vi krangler om hytteforbud, vi skuler på folk som står for nærme i køen, vi blir lei av ektefellene våre og barna kjeder seg.

Det gikk bra den første uken, men etterhvert som ukene går blir det vanskeligere. Alvoret kommer sigende, usikkerheten øker. Vi blir redde, redselen fører til sinne. Tillitten slår sprekker.

– Det vil ta lang tid å bygge opp tilliten til hverandre igjen. Vi liker å si at vi hjelper hverandre, men dette sinnet er også en del av sannheten. Det er tankevekk­ende at det skjer. Vi må virkelig jobbe for å komme oss gjennom det, uten at de harde følelsene gjør skade, sier hun.

Ta ned tempoet

Vi må ta ned tempoet og beskytte oss mot informasjons­overfloden. Vi må ta vare på våre nærmeste, i stedet for å forholde oss for mye til det store ­bildet, mener Montgomery.

Det er dessuten viktig å opprettholde en rytme i hverdagen, men selvsagt skal man kose seg litt også. Og hun er overbevist om at vi skal klare oss:

– Vi kommer til å klare oss, vi er laget for vanskelige tider. Dette er vanskelige tider. Det kommer til å bli vondere. Flere kommer til å miste noen. Det er klart vi kommer til å merke det. Det må vi alle sammen jobbe for å klare, i hvert enkelt menneskes liv.

Montgomery finner trøst i Bibelen, eller ved å nyte et glass rødvin og lytte til Puccini. Det er viktig å hvile hodet og tankene litt:

– Det er noe fint ved det, noe å hvile i. Vi forandrer oss ikke så mye som vi skulle tro. Det er mange ganger jeg har tenkt at verden blir aldri den samme igjen. Så går det tre måneder, så er den det.