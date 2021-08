Del saken





«Ghosting» innebærer at en av partene slutter å svare og kommunisere etter en date. Uten noen forklaring.

NRK melder om en psykolog og parterapeut som mener dette kan få store konsekvenser.

Det å bli utsatt for dette fenomenet kan få store konsekvenser, sier psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum til NRK.

– Ghosting kjennes som et svik og kan føre til at du trekker deg tilbake fra verden. Noen kan gå inn i en dyp og langvarig grubling. Det kan føre til depressive symptomer, sier han, og legger til at det å bli utsatt for dette, kan gå på tilliten løs.

Psykologen mener at fenomenet er utelukkende egoistisk, og at det handler om å unngå litt ubehag fremfor å si det som det er.

Dersom man gjør dette ofte, kan det dessuten få store konsekvenser på lang sikt, advarer Narum.

– For det første kan du få et dårlig rykte. Men du kan også vende deg til å gi blanke i hva andre mennesker føler, sier han.

Har du blitt ghostet? Eller vært synderen selv?