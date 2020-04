Del saken





Kjærligheten er mye forsket på, og vi elsker å lese om den. Ekspertene kommer ofte med nye måter å bedre samlivet på, og de er alle enige om en ting: Kjærligheten krever to likestilte vokste som begge ønsker å få det til å fungere.

For å få et forhold til å fungere, er det en del hensyn å ta, men det mange av oss glemmer er de ulike grensene vi har i tosomheten. Det er ingenting som dreper romantikken mer enn grenseløs oppførsel foran sin partner uansett hvor langt inn i forholdet dere er i. Familieterapeut og sexolog Thomas Winther ved Curasenteret sier til KK at alle mennesker er ulike. Selv om du og kjæresten har mange like meninger og holdninger, vil dere ha ulike grenser, fortsetter han. Han legger til at det er viktig å vise respekt.

Grenser er det som forteller oss hvordan vi kan behandle vår partner og hvordan vi selv ønsker å bli behandlet. I hvert enkelt forhold finnes det to personer som begge har skrevne og uskrevne regler. Når disse blir krenket, er sjansen stor for at vi utvikler forakt for hverandre og sklir lengre unna hverandre.

Hvilke regler og grenser er viktige i et forhold?

Magasinet KK deler en liste over grenser som er essensielt for å utvikle et lykkelig forhold. Kilden er kvinnebladet womenshealth.com.au. Grensene er følgende:

1) Lær deg å si nei

– Stå opp for deg selv og ikke la den andre ha monopol på hva som er det gode liv. Samlivet blir veldig tungt hvis en blir ettergivende og den andre blir dominerende uten å ta hensyn

2) Vær ikke rause med å dele toalettopplevelser med hverandre

– I nødstilfeller er det faktisk greit å tisse mens den andre er på badet og pusser tennene, men det bør være med det. Det er en grunn til at det er lås på badet. Bruk den.

3) Ikke utlever partneren din på sosiale medier uten samtykke

– Vi har ulike vaner når det gjelder sosiale medier. Noen liker daglige oppdateringer og deling av hverdagen. Andre deler ingenting privat og er ikke komfortabel med å være så privat. Derfor bør disse grensene respekteres.

4) Ikke bruk fysisk vold

– Denne trenger egentlig ikke noen ytterligere forklaringer, men vi legger til likevel. Disse grensene gjelder all slag, dytting, gripe hardt, klore eller kaste ting på hverandre.

5) Respekter den andres behov for alenetid

– Dette er en veldig villig grense som må respekteres uansett hvem av dere som har behov for det. Mennesker er skrudd sammen ulike, og når den ene trenger mer ro og hvile enn den andre, så kan resultatet bli at en føler seg masete, og den andre føle seg tvunget til å være sammen. Resultatet er ikke annet enn å se på forholdet som byrde. Dersom vi respekterer den andres behov for alenetid, gir vi også partneren tid og rom til å savne oss. Vi ønsker vel alle at den andre skal ha et oppriktig ønske om å være sammen, ikke sant?

6) Respekter den andres privatliv

– Dette gjelder deling av passord med hverandre. I et forhold der tilliten er inntak, trenger man ikke å gå inn på hverandres mobil. Å gå over den grensen er en stor skade som kanskje ikke kan repareres på lang tid. Enkelte syns det er veldig vanskelig å la vær å se på partnerens mobil dersom de mistenker utroskap. Dette skaper bare større skille mellom paret, og negativ energi inn i forholdet. Noen ønsker å være veldig åpne og dele alle passord. Dette hører til sjeldenheten.

7) Ikke la den andre presse deg til sex

– Når sex og kjærlighet må presses frem, så er ikke forholdet liv laga. Det er heller ikke noe hyggelig å være den som føler seg uattraktiv og som må mase seg til litt kos. Derfor bør alle par respektere de ulike sexbehovene. Noen er fornøyde med en gang i måneden, andre kan gjerne tenke seg flere ganger om dagen. Balanse og respekt for den andres kropp er veldig viktig uansett kjønn.