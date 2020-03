Del saken





I et Instagram-innlegg skriver prinsesse Märtha Louise om den tøffe tiden etter Ari Behns død og om å holde motet oppe i tøffe koronatider.

– I dag dukket de første vårtegnene opp i hagen her, innleder prinsessen, med et bilde av krokuser som har begynt å blomstre.

Märtha Louise skriver om en vanskelig tid for henne og barna etter at eksmannen og barnas far Ari Behn gikk bort 1. juledag.

– For det har slått meg gjennom denne dype sorgdalen, og med koronavirusets sterke tilstedeværelse på jorden i tillegg, at vi mennesker kan tåle veldig mye. Som disse krokusene som trosser frost og tele for å blomstre, skriver hun.

Symbolikken rundt at våren kommer etter vinteren dominerer innlegget.

– Vi kommer gjennom også dette. Ta inn de vakre vårtegnene. Dem kan du beundre helt alene og gir oss håp om at våren snart slår ut i full blomst.