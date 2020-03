Del saken





Prinsesse Märtha Louise og barna er satt i karantene etter en uventet visit over Atlanterhavet til kjæresten og sjamanen Durek Verrett.

Prinsessens kjæreste Durek Verrett sier at Märtha og barna kom på en overraskende besøk før Norges nye reiserestriksjoner trådte i kraft på torsdag.

Dro til USA før beskjeden om karantene kom

– Prinsessen og barna dro før karantene var iverksatt og før myndighetene sa at man ikke skulle dra til USA. De returnerte til Norge så snart de kunne og er nå i karantene og symptomfrie, sier manageren til Märtha Louise, Schelle Carlsen til VG.

Kjærlighetserklæring på Instagram

– Uten engang å fortelle meg det, dukket hun opp på døra før hun ble stengt inne. Hun fløy bokstavelig talt på tvers av jorda for å se meg før hennes lands grenser ble stengt. Bare for å se meg før hun ikke lenger kunne, selv om det var bare for to dager. Det var de beste to dagene i livet, for både meg og familien min. Da hun overrasket meg, gråt jeg som et barn, fordi det er kjærlighet for meg, skriver Se og Hør.

