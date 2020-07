Del saken





Endelig åpner britiske puber igjen. Men noen frykter at feststemningen vil ta av, og at dette vil føre til en oppsving for coronaviruset.

Foreløpig er avisene avventende. Daily Mail nøyer seg med å stille spørsmål ved om britene vil klare å overholde reglene for sosial distansering utover lørdagskvelden, når stemning og promille stiger.

Prins William fikk tyvstarte, og besøkte puben The Rose and Crown i Snettisham fredag, dagen før pubene i England gjenåpner etter å ha vært stengt i tre måneder.

Den britiske tronarvingen nøt en sider og en porsjon chips (pommes frites). Han hadde en samtale med eiere og ansatte om hvordan de hadde planlagt gjenåpningen, og hvilke utfordringer de britiske pubene hadde stått overfor i forbindelse med nedstengningen, ifølge Independent.

The Rose and Crown ble kåret til Pub Of The Year 2020 i klassen puber med matservering. Ekteparet Jeannette and Anthony Goodrich har drevet puben i 25 år. Men puben har en historie på over 600 år.

Bransjen håper at 80 prosent av Englands 28.000 puber åpner dørene lørdag. Før året er omme kan opptil 18.000 puber ha gått dukken, advarer The British Beer and Pub Association.