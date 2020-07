Del saken





En 20 år gammel mann er valgt til Female District Leader i Queens, New York.

Emilia Decaudin er en mann som identifiserer seg som kvinne. Han er den yngste og første åpne transkjønnede som blir innvalgt i staten New Yorks Demokratiske komité, skriver Woman Are Human.

I New York, som mange andre steder i USA og resten av den vestlige verden, er det regler som skal sikre kvinner en plass i politikken. Kvotering skal sørge for at kvinner blir hørt. Slike regler har eksistert i 100 år, siden Eleanor Roosevelt sto i spissen for denne metoden for å sikre likestilling.

Men Decaudin mener regelen er gammel og avdanket, og forsterker den binære forestillingen om kjønn – altså tanken om at det fins to kjønn: Mann og kvinne (i tillegg til noen uhyre sjelden tilfeller av såkalt intersex).

Decaudin klarte å overtale Demokratene i New York til å omgjøre regelen. Den nye regelen har ingen krav om biologisk kjønn, men krever at komitéen velger to personer som ikke identifiserer seg som av det samme kjønn.

Siden det nå hevdes av seriøse aktører som BBC at det finnes 100 ulike kjønn, vil dette i praksis si at regelen er avskaffet.

Feminister protesterer

Anonyme radikale feminister startet et opprop på internett, og krevde at Decaudin avsettes. De kritiserer at Queens Demokratiske parti nå representeres av to hvite menn, selv om hvite er i mindretall i bydelen.

I oppropet ble fraværet av reell kvinnekvotering førdømt som «et alvorlig skritt tilbake for kvinners likestilling». Oppropet ble nokså umiddelbart fjernet etter klager fra transaktivister.

Også det britiske Labour-partiet endret sine regler, slik at kvinnekvotering siden 2018 nå omfatter menn som kaller seg kvinner. Avgjørelsen ble tatt «uten debatt og uten at man rådførte seg med partiets kvinnelige medlemmer», ifølge Sky News. Vedtaket førte til at 300 av partiets medlemmer lovte å melde seg ut av Labour. Det er ikke kjent for oss hvor mange som gjennomførte trusselen.