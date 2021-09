Del saken





Bonde Tusvik står i en privat krise, og vil derfor trekke seg litt tilbake fremover.

Podkasten fortsetter uten, Lisa Tønne inviterte ektemannen og har lovet flere vikarer fremover.

– Det er en unntakstilstand i «Tusvik og Tønne»-gruppa. Heksa og elevrådslederen samler seg selv, sier Tønne og sikter til sin makker Sigrid Bonde Tusvik. Deretter introduserer hun dagens gjest, hennes ektemann, Kyrre Holm Johannessen, skriver TV2.

Det er sjelden den populære podkasten inviterer gjester.

– Det er hyggelig å være gjest, sier Holm Johannessen.

Lisa Tønne sier at ektemannen var en superfin vikar.

– Veldig glad for at han stiller opp for gruppa når det blåser på toppene, skriver hun i en tekstmelding, før hun siterer Åge Aleksandersen:

«Men når det bles som værst på toppan. Og når galskapen får rå, ska vi hold omkring hver ainner, og vi veit det her skal gå.»

Tønne avslutter med å spørre lytterne hvem de vil ha som programledervikar fremover, dersom Bonde Tusvik blir borte lenge. Bonde Tusvik sier selv at hun nå trenger å være i fred, men at hun er takknemlig for at hun har mange fine folk rundt seg.

Podkasten var en av de første store i Norge, og har vært en av landets mest populære. De har tjent millioner på sendingene.