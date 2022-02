Del saken

Årsaken til den høye prisen, kunden stakk hånden ned i boksen uten å bruke skje. Men hun ble fanget inn på kamera.

– Det skjer fra tid til annen at noen gjør dette, og det er kjedelig når sånt skjer, sier en av de butikkansvarlige i Meny på Løren Torg til Avisa Oslo.

Skjeene hang på boksene, men den 38 år gamle kvinnen valgte å benytte hendene. Men det å stikke fingrene med i boksen ble en kostbar affære. Personale så henne på overvåkingskameraene der hun gikk fra boks til boks. Uten å bry seg om at plastskjeene er der av hygieniske årsaker.

Hun ble politianmeldt og fikk en bot på 6.000 kroner for skadeverk. Men den nektet hun å vedta og må møte tingretten, aktor krever at boten skulle økes til 7.200 kroner og at hun må betale Meny 5.282 kroner i erstatning for smågodtet som ble kastet.

– Hun tok ikke i alle boksene, men i de boksene vi så henne bruke fingrene i, måtte vi kaste resten av innholdet, sier den ansvarlige i Meny til AO