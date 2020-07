Del saken





25. juli 2020 døde Peter Green, en av tidenes beste gitarister som erstattet Eric Clapton og senere startet bandet Fleetwood Mac.

Peter Green ble født i 1946. Han vokste opp i Bethnal Green i London, som vel kun var kjent for ål og Jack the Ripper før Peter Green.

Green plukket opp en gitar i 11-årsalderen, og spilte på puber og utesteder i nærområdet som tenåring.

19 år gammel var han såpass dyktig at John Mayall inviterte ham til å vikariere som sologitarist for en ferierende Eric Clapton. Og da Clapton, som etter albumet «Blues Breakers with Eric Clapton» allerede var genierklært og tilbedt som en gitargud, avsluttet samarbeidet med John Mayall, var det nettopp Green som ble hentet inn som erstatning.

Her snakker vi virkelig om å hoppe etter Wirkola, ganger ti.

Musikkprodusenten Mike Vernon fortalte senere hvor sjokkert han ble da han kom på settet og så en annen gitarforsterker enn den vanlige Clapton pleide å bruke, og forsto at Clapton hadde sluttet.

Men han ble forsøkt beroliget av John Mayall, som sa:

– Slapp av, jeg har funnet en som er bedre.

– Vent litt, dette er latterlig. Du har funnet noen som er bedre enn Clapton? svarte en måpende Vernon.

Så ble han introdusert for Peter Green.

Green brukte samme gitar som Clapton, men en produksjonsfeil ga en skarpere og mer bitende sound. En magnet var montert opp ned ved en feiltagelse, noe som ble oppdaget mange år senere.

Men Green hadde funnet sin sound, og allerede på det første albumet bidro han med to låter, hvor Supernatural ble et varemerke.

I tillegg til den unike sounden brakte Green mengder med følelser inn i musikken, og han inspirerte en rekke senere storheter, som Jimmy Page, David Gilmour, Gary Moore og Santana. Hør f.eks. Fool No More.

Fleetwood Mac

Peter Green startet deretter Fleetwood Mac. Deres debutalbum «Fleetwood Mac» kom ut i 1968 gjorde stor suksess og var på listene i 37 uker selv om hitsinglene manglet.

Året etter klarte Fleetwood Mac å toppe singellistene med en ren instrumental, Albatross. Deretter fulgte velkjente Oh Well, som i en årrekke ble brukt av NRK som intro til et musikkprogram jeg har glemt navnet på. Også Man of the World er verdt å lytte til.

Santana fikk en megahit med låta Black Magic Woman, som er skrevet og utgitt av Peter Green og Fleetwood Mac.

Men så oppdaget Green LSD og andre narkotiske stoffer. Han ville gi bort alle pengene, og krevde det samme av de andre bandmedlemmene (som ikke var like positive).

Etterhvert forlot Green Fleetwood Mac, og ble erstattet av Lindsey Buckingham.

På mange måter døde Green da han oppdaget LSD. Han slet med psykiske problemer, misbruk, hallusinasjoner og depresjoner. Han ble behandlet med elektrosjokk for sin schizofreni.

De neste fem tiårene oppholdt han seg i lange perioder på ulike institusjoner, mens han livnærte seg ved å klippe plener og koste gulv. I ny og ne opptrådte han for publikum, og tilsynelatende mistet han aldri evnen til å håndtere gitaren.

Som Tal Bachmann beskriver det: Intervjuer fra disse tiårende viser oss en barnslig figur som ikke aner at noe gikk fryktelig galt.

Så når han døde 25. juli 2020, så var det hans død nummer 100.

25. februar arrangerte Mick Fleetwood en konsert til ære for Peter Green. Det er som om han skjønte hva som skulle skje, kun fem måneder senere.

Som BB King sa det:

– Peter Green er den eneste hvite fyren som noensinne klarte å gjøre meg svett.

Her kan du se en mentalpasient fremføre Albatross. Med litt hjelp. Tenk hva han kunne fått til uten narkotika!

Hvil i fred, Peter Green.