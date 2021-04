Del saken





Den kjente fotografen og Ari Behns gode venn står på liste for Samefolkets parti i høstens sametingsvalg.

Heimlys står på tredjeplassen på listen til Samefolkets parti. Hans valgløfte er å kjempe for et samisk praktbygg i Oslo, og han går til valg med slagordet «Per for president», skriver Fremover.

– Valgkretsen omfatter hele Sør-Norge. Her er vi et lite parti sammenlignet med det store Norske Samers Riksforbund, som sitter med makta i Sametinget. Jeg liker meg som «underdog», det har jeg vært hele livet. Det passer meg perfekt, sier Per Heimly.

Den kjente fotografen vil ha et samisk signalbygg i Oslo som skal inneholde kunst, museum, tilbud for barn og ungdom, samt være en arena for konserter.