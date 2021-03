Del saken





Ulrika Westerberg (54) var ufør og deprimert, og hadde nesten gitt opp håpet.

Hun var immun mot terapi, flere ganger var hun blitt feildiagnostisert. Før inntaket ketaminen var Westerberg langtidssykemeldt samt dypt deprimert. Depresjonen begynte allerede i barndommen og forverret seg med årene, så fikk hun en hjernerystelse og ble sengeliggende.

Under en studie ved Karolinska instituttet fikk hun ketamin. Det er et bedøvende legemiddel som brukes til narkose og smertelindring i forbindelse med kirurgiske inngrep. Det har blitt testet ut på depressive, og forskjellen er merkbar. De blir kvikke og føler seg positive.

KK skriver at da Ulrika fikk den første sprøyten opplevde hun først å bli «høy».

– Noen vil beskrive det som at kontakten med universet, grensene mellom meg og andre og meg og rommet, var ny og litt uvant. Men den opplevelsen har også jeg fått gjennom intensiv meditasjon. Jeg var totalt uforberedt og opplevelsen var både skremmende og skamfull. Jeg er glad for at jeg fikk injeksjonene liggende, for jeg kunne ikke bevege meg i starten, forteller hun, og sier at alt ble så mye bedre:

– Etter at ruseffekten slapp taket, kunne jeg kjenne igjen meg selv og mine tanker etter en halvtime. Da merket jeg at bevisstheten om omgivelsene var vesentlig bedre. Jeg pratet også med bedre flyt og energi. Etter bare noen timer hadde jeg tilgang til alt jeg hadde lært meg, og kreativiteten var svært høy. Jeg ble testet både før og etter ketamin-injeksjonen, og hukommelsen var påfallende forbedret

Ulrika førte dagbok under testingen, og etter tre dager følte hun seg merkbar bedre:

«Det jeg tar med meg videre, uansett hvor langvarig effekten av ketamin blir, er at min sinnstilstand kan forandres, og at den ikke er konstant. Tre dager er gått, og jeg kjenner en ro når jeg setter meg ned for å hvile. Jeg har fått opplevd noen sekunders lykke med å få danse og kunne slappe av med en god følelse før jeg sovner. Jeg trodde aldri jeg skulle få kjenne på denne følelsen igjen,» skrev hun i dagboka.

Resultatet av studien ved Karolinska instituttet viste at hele 70 prosent av pasientene som inntok ketamin fikk effekt av behandlingen. Ketamin har blitt godkjent til bruk i behandling av depresjon i Norge.