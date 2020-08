Del saken





Har du lidenskap for trening og fysisk aktivitet, men får ikke med deg din utkårede? Her får du noen argumenter som kanskje kan overtale kjæresten din til å trene med deg.

Nå som treningssentrene er åpne igjen etter flere måneder med stengte dører, gir Xstra deg noen tips for hvorfor du bør trene med kjæresten din. Ikke bare kommer man i god form sammen, men det å trene sammen med sin partner har også mange mentale fordeler.

Forskningen viser at trening med sin partner der man utfører fysisk anstrengende øvelser sammen kan bidra til at de føler seg mer tilfreds med samlivet. Det å jobbe sammen mot et mål, kan også forbedre deres resultat. Det er ofte lettere å fullføre øvelser når du har støtte. Å trene sammen med kjæresten kan bidra til at det emosjonelle blir styrket. Noe som kan fornye forelskelsesfølelsen, men også binde paret tettere sammen.

Styrketrening:

Når dere trener styrketrening, kan dere bruke de samme apparatene ved å bytte på øvelser. “you go, I go” prinsippet hjelper dere med oppnå målene raskere og bidrar til økt motivasjon hos dere begge. Dere kan presse hverandre til det ytterste og slå totaltiden sammen neste gang. For å unngå at en kjeder seg hvis en er raskere og sterkere, som kanskje resulterer i at den andre føler seg presset, kan dere justere treningen etter nivåforskjellen. Fin måte å bli kjent på for nye par også. Kanskje er ikke Mister Perfect ikke så veldig tålmodig og omtenksom likevel etter en slik prøvelse?

Dans

Det å gå på dansetimer sammen bidrar til at man får opp pulsen, men også fyre opp romantikken. Det kan bli riktig så morsomt å finne hverandres grenser når det gjelder å “drite seg ut” hvis dere begge er nybegynnere. Ellers så kan det være ypperlig mulighet for at den viderekomne lærer den andre noen artige dansetrinn som kan imponere.

Spinning:

Spinning er også en morsom aktivitet for par. Dere kan heie på hverandre ved å sitte ved siden av hverandre og gi en klapp på skulderen. Hvis dere er av den konkurrerende typen, kan dere måle antall kalorier eller tilbakelagt kilometer med aktivitetsklokke eller bare ved å følge med på skjermen. Disse timene er ofte organiserte for å gi de som trener maksimalt med motivasjon og felleskap.

Trening er en terapeutisk vane, som kan bli morsomt for par. Når dere lager en avtale om tidspunkt, er det også langt større sjanse for å fullføre den økten. Ikke bare kommer dere til å føle dere bra, men trening gir en solid helseeffekt.

De neste ukene har Xstra en avtale med to personlige trenere med lang erfaring og lidenskap for helse. Disse vil gi tips som sikrer deg som leser motivasjon og inspirasjon.