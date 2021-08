Del saken





På midten av 1800-tallet var snittalderen for menstruasjon hos jenter 15.6 år og i dag er den nede i 12,9 år.

Den går stadig nedover, på ti år har den gått ned med nesten 3 måneder. Dette bekymrer forskere.

‒ Likevel er det interessante funn fordi man ikke vet hvorfor denne endringen i pubertetsalder skjer, eller om dette er en trend som vi fortsette, sier Ingvild Særvold Bruserud til Helse Bergen. Hun forteller tendensen skjer også i resten av verden.

Forskning.no skriver at den eneste informasjonen vi har om pubertetsutviklingen i Norge er fra en studie om jenter i perioden 1861 til 1974. Gjennomsnittsalderen for første menstruasjon for jenter i Oslo gikk fra 15,6 år på midten av 1800-tallet til 13,3 år på midten av 1900-tallet. I dag er den på 12,9 år.

Men hvorfor er alderen synkende?

‒ Årsakene til tidligere pubertetsstart er trolig sammensatte, men økt forekomst av overvekt og fedme og kjemikalier i omgivelsene som kan ha hormonlignende virkning er mulige faktorer, sier Bruserud, og tror også at stress kan påvirke.

‒ Det er mye som skjer i ungdomskroppen. Og det er ikke utenkelig at ungdom modnes raskere både i kropp og sinn og at dette henger sammen.

Men for tidlig kan også ha negative konsekvenser, blant annet kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, fedme og overvekt. Det kan også gi psykiske problemer, de som blir sent kjønnsmodne har høyere risiko for depresjoner. En annen risiko er at kjønnsmodne barn kan utvikle problemer mellom det å være fysisk utviklet og mentalt umoden.