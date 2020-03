Han mener at overspiserne ofte har falt mellom flere stoler.

– Det er masse behandlingstilbud for overvekt og fedme. Heldigvis ser vi nå en utvikling mot å ta mer hensyn til det psykologiske.

Brutalt stigma

Mona Larsen er en av dem som fikk høre at det bare var å ta seg sammen.

Nå jobber hun aktivt for at andre skal få et tilbud. Det handler ikke om å ta seg sammen. Det handler om å få riktig behandling for årsakene til overspising og hjelp til å bli kvitt skamfølelsen.

– Uansett hvem jeg snakker for, er det noen som kjenner seg igjen. Vi tror jo selv at vi bare er late og burde spist annerledes. Stigmaet er så brutalt. Men det er faktisk livsfarlig det vi driver med.

Trine Tetlie Eik-Nes er førsteamanuensis ved NTNU. Hun er med på å bygge opp et behandlingstilbud i Trongheim for overspising som både forholder seg til det ernæringsmessige og det psykologiske.

– Fedme er svært stigmatisert, og holdningen både i samfunnet og helsevesenet er at overvekt er individets feil. Vi sier ikke til anorektikere: Ta deg sammen og spis mer.

Men hva er forskjellen på en «vanlig overvektig» og en overspiser?

Eik-Nes peker på det psykologiske aspektet: «Tjukkasen» er matglad og spiser for mye kjøttkaker fordi det er godt. Mens overspiserne ofte har erfaringer som gjør at de regulerer følelser med mat. 60 prosent har negative barndomsopplevelser eller traumer.

Skammen disse menneskene føler er illustrert ved noen innsendte historier. Vi gjengir et kort eksempel her:

– I seks år har jeg skjult for mannen min hvordan jeg har det. At jeg stadig gjemmer unna smågodt og smugspiser når han ikke er hjemme. Gjemmer godtepapiret inni doruller så han ikke skal finne det. Men nå, når jeg skal fortelle det til alle, måtte jeg jo fortelle ham sannheten. Jeg grudde meg, men bare gjorde det. Han er verdens fineste mann og satte pris på at jeg var ærlig. Men det er bare han som vet.