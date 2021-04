Del saken





Det er ikke en regel at den slanke lever et sunt liv, og den tykke et usunt med burger og cola.

Det mener i alle fall forskere, de sier at overvektige som oftest er født med gener som gjør at de legger raskere på seg, og at de har vansker med å gå ned i vekt.

– Det kommer som en overraskelse på mange som tror overvekt er et resultat av dårlig livsstil, sier professor Torben Hansen ved Københavns Universitet, til Forsking, og legger til:

– Men mesteparten av forskjellen på hvor mye folk veier, er genetisk.

Mennesker har har flere hundre genvarianter som spiller inn på kroppsvekt, og de forklarer mellom 40 og 60 prosent av forskjellen på folks kroppsvekt.

– Vi har funnet nesten 1000 steder i DNA-et som påvirker BMI. Noen har mange genvarianter som koder for overvekt, andre har færre. De som har mange, er mer følsomme overfor en usunn livsstil, sier Hansen, men legger til at kosthold og er en faktor:

– Jeg sier ikke at genene betyr alt. Selvfølgelig har det også betydning hvor mye man spiser. Hvis man stenger folk inne i et bur uten mat, går de ned i vekt. Men ute i samfunnet er det noen som på grunn av genetikken legger mye lettere på seg enn andre.

Genene har innvirkning på hvor mye man legger på seg, og hvor lett man slanker seg igjen. Noen påvirker appetitten, andre betyr noe for hvor flink kroppen er til å forbrenne kalorier. De som har mange av genene for overvekt, har også det ekstremt vanskelig å holde vekten i et samfunn som bugner av junkfood, overflod og fristelser.

– Helsevesenet og samfunnet bør virkelig ta resultatene på alvor og slutte å si at folk bare skal ta seg sammen, mener professor Torben Hansen.