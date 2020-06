Del saken





Firmaet bak rollespillet Wizards of the Coast føler at orkene fra Ringenes herre er utsatt for krenkelser og feil fokus.

I den berømte boken (og senere filmene) Ringenes herre fremstilles orker som omtrent djevelens yngel, konstruerte vesener som er fremstilt av onde Sauron for å bedrive krig mot de privilegerte hobbitene.

Nå sier Wizard of the Coast at de utgir to nye bøker i serien som skal fremstille orkene på en mer nyansert måte. For fremstillingen av orkene som onde og grusomme minner om den negative fremstillingen andre etniske grupper har blitt utsatt for. I en pressemelding skriver de:

«Gjennom Dungeons & Dragons 50-årige historie er blandt andre orker og sorte alver blitt karakterisert som dyriske og onde, og de er blitt beskrevet på en måte som minner om hvordan virkelighetens etniske grupper er blitt omtalt på en nedlatende måte. Det er galt.»

Ønsker mangfold velkommen

Bifrost, landsforeningen for danske rollespillsforeninger (ja, det finnes visstnok en slik forening ifølge Danmarks Radio) ønsker dette mangfoldstiltaket velkommen.

– Vi syns dette er veldig bra. Jo flere som kan kjenne seg igjen i et eventyr, desto flere vil spille, sier René Bokær, som er generalsekretær i Bifrost.

Foreningen jobber for å styrke kreativitet, innlevelse og forståelse hos barn og unge. Virkemiddelet er rollespill.

– Rollespill er et fantastisk redskap for å lære barn og unge mennesker empati. Dette tiltaket gjør det lettere, sier Bokær, som syns det er flott at orkene nå nyanseres og fremstilles mer menneskelige.

