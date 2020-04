Del saken





Oprah Winfrey donerer 10 millioner dollar for coronaviruslindring, og hun er ikke alene om å bidra økonomisk til pandemi-tiltak.

TV-kjendisen og skuespilleren Oprah Winfrey har kunngjort at hun vil donere 10 millioner dollar til coronavirusavlastningstiltak, inkludert en ny satsing for å få mat til utsatte amerikanere under coronavirusepidemien, melder Reuters.

Winfrey, som er en av USAs rikeste og mest innflytelsesrike kvinner, kunngjorde sitt bidrag på sine sosiale medieplattformer.

– Jeg gir 10 millioner dollar samlet for å hjelpe amerikanere under denne pandemien i byer over hele landet og i områder der jeg vokste opp, sa hun.

Winfrey, 66, ble født i fattigdom i Mississippi og er oppvokst i Milwaukee og Tennessee.

Ifølge Reuters skal en del av pengene gå til det nye initiativet kalt «America’s Food Fund», som ble lansert i samarbeid med Apple Inc, Ford Foundation, Laurene Powell Jobs og skuespiller Leonardo DiCaprio.

Det vil hjelpe til med å skaffe mat til de som er mest påvirket av coronavirus-epidemien i Amerika, inkludert barn som er avhengige av skolelunsjprogrammer, familier med lav inntekt, eldre og personer som står overfor problemer i arbeidslivet.

Flere kjendis-kvinner bidrar

Countrystjernen Taylor Swift og popstjernen Ariana Grande sender tusener av dollar til fans med økonomiske vansker under pandemien, ifølge Reuters.

Popstjernen Rihanna har donert 6 millioner dollar for å støtte mennesker hvis levebrød er blitt ødelagt av coronavirus-pandemien.

En TV-konsert i USA sist søndag samlet inn nesten 8 millioner dollar.

I konserten filmet kjente musikere og artister seg selv og sang hjemmefra, og inntektene gikk uavkortet til coronavirus-bekjempelse.

Pop-ikonet Lady Gaga og country-sangeren Tim McGraw var blant de som deltok i TV-konserten, melder Reuters.