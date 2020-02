Del saken





Eierne av det meksikanske ølmerket corona melder om tap i milliardklassen som følge av coronaviruset.

Corona er en meksikansk øltype som assosieres med limebåt i tuten, elegante, feminine flasker og strandliv. Men nå lider ølmerket på grunn av navnet.

Eierselskapet melder om sitt verste kvartal på 10 år. Årsaken er coronaviruset, som gir navnet Corona en dårlig klang. Tapte inntekter på 170 millioner dollar er resultatet, skriver Independent.

Det er faktisk så ille at ledende direktører må overleve med dårligere bonus!

Endring i livsstil

Toppsjefen Carlos Brito mener det er endring i livsstil på grunn av virusepidemien som er skylden i det elendige resultatet:

– Vår forretningsmodell handler om å gå på restaurant, ut på byen, gå ut med venner, så nå handler det om å komme tilbake til normalen. Vi forbereder oss på eksplosiv vekst når situasjonen normaliserer seg.

Brito kan nok ikke si det offentlig, men trolig har manglende kunnskap og hysteri en stor del av forklaringen for de svake salgstallene. Ifølge en undersøkelse presentert i New York Post er det mange amerikanere som unngår å bestille en Corona i offentligheten.

38 prosent av øldrikkere insisterer på at de ikke under noen omstendigheter vil kjøpe Corona mens det dødelige coronaviruset sprer seg ut over hele verden.

Ronn Torossian er grunnlegger av 5WPR, som står bak undersøkelsen. Han sier i en uttalelse:

– Det er ingen tvil om at Corona lider på grunn av coronaviruset. Kan du selv forestille deg å gå inn i en bar og si: «Hei, kan jeg få en Corona?» eller «Gi meg en Corona?»

Selv de som foretrekker Corona til vanlig blir påvirket. 14 prosent av de som drikker Corona ofte sier at de ikke vil bestille denne øltypen i offentligheten.

Ren uvitenhet

Uvitenhet spiller også en rolle: 16 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at de ikke er sikre på om viruset har noe med øltypen å gjøre.

– Selv om selskapet hevder at forbrukere skjønner at Corona-æl ikke har noen tilknytning til coronaviruset, er dette en katastrofe for merkevaren, sier Torossian.

– Hvilken merkevare vil assosieres med et virus som dreper mennesker over en hel verden?

Aksjekursen til eierselskapet stuper, og har gått ned over 8 prosent (sist jeg sjekket). Samtidig assosieres gjerne Corona med sol, sommer og strandliv, og rammes derfor indirekte av den forventede krisen i reiseliv.

For ordens skyld: Man får ikke coronavirus av å drikke Corona. Om det smaker godt er en helt annen sak.