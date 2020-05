Del saken





Hvordan dere vurderer «par-regnskapet» kan være avgjørende for forholdet. Det er ikke bare hvor mye den enkelte bidrar med i kroner og øre som teller, men også hva dere bidrar med ellers i forholdet og i hverdagen, skriver KK.

Kate Elin Søyland er parterapeut og familieterapeut hos Åpen Dialog i Sandnes. Hun anbefaler at man tenker nytt rundt «par-regnskapet».

– Det kan være en god idé, i alle fall om man vil bli lykkelig sammen. Ofte kan par ha endeløse krangler eller stilltiende irritasjoner om sine ulike syn på økonomi. Jeg utfordrer begge til å se økonomi i et utvidet perspektiv. For eksempel; hva er det den andre har eller gjør som er bra for dere som par, familie og for økonomien?

Hennes erfaring er at dette skaper utvikling i parforholdet og et nytt syn på økonomien. Hun trekker frem mannen til Erna Solberg som et eksempel. Et slikt bidrag til partnerens karriere må verdsettes, også økonomisk.

Thomas Winther er familieterapeut og sexolog ved Curasenteret. Han oppfordrer til å inngå fornuftige kompromiss.

– Dere bør sette dere ned og finne fornuftige løsninger sammen. Det er lurt å være raus, for økonomi er noe av det vanligste å krangle om i et parforhold.

Økonomisk utroskap

Søyland peker på at ulike økonomiske prioriteringer er et klassisk eksempel på hva som kan skape konflikt. Det viktigste er å være ærlig, og unngå økonomisk utroskap:

– Økonomisk utroskap er noe av de tøffeste krisene par opplever. Da kan den ene ha gjort dumme økonomiske valg uten å involvere partneren. Ikke alt lar seg reparere. Er tilliten brutt gjentatte ganger, er det ikke uvanlig at det ender med et samlivsbrudd.

For at parforholdet skal fungere trenger man en felles idé om hverdagsøkonomien. Heldigvis jobber trendene med oss:

– Vi ser også at det er en utvikling i vårt samfunn fra forbrukskultur til less-is-more-kultur. Plutselig er det blitt trendy med gjenbruk. Det å være økonomisk bevisst betyr ikke at du er gnien, men smart. Mitt inntrykk er at mange ser etter andre viktige verdier som nå løftes frem, avslutter Søyland.