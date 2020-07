Del saken





Inntektene til blogger og influenser Marna Haugen og ektemann og komiker Ørjan Burøe gikk kraftig ned fra sju millioner i 2018 til litt over to millioner i 2019.

Haugen er kjent under navnet «Komikerfrue», og har i flere år blogget om hverdagslivet og det hun brenner for. Ektemannen har derimot jobbet som komiker i en årrekke, og har de siste årene reist rundt med egne show, skriver Nettavisen.

Som Xstra har skrevet om tidligere har Haugen også slitt med kreft.

– Den jævla livmoren, den har ikke gitt meg annet enn trøbbel i alle år. Hælvetes dritt og det verste er at jeg hadde rett i at det var noe galt, jeg hadde bare aldri sett for meg å faktisk få det bekreftet. Det er en syk følelse det, og ordene “jeg visste det” ble ikke akkurat sagt med fornøyelse, skrev hun på bloggen sin i juni 2019.

Haugen har tidligere drevet nettbutikken Makeup Your Mind, som hadde et årsresultat på minus 191.425 kroner i 2019. I 2018 var årsresultatet minus 12.135 kroner. Så heller ikke fra dette selskapet har hun kunnet hente utbytte.

Ørjan Burøe ble i mai 2019 beskyldt for seksuell trakassering. VG måtte senere beklage til komikeren for at saken var skjevt fremstilt, og at Burøes versjon ikke ble tatt hensyn til.

