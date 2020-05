Del saken





Europeiske barn mellom 11 og 15 år er i økende grad rammet av psykiske problemer, viser en WHO-studie gjennomført i 45 land.

Den omfattende undersøkelsen, som er gjort blant barn i alderen 11, 13 og 15 år i 45 land, viser nedgang i den psykiske helsen fra 2014 til 2018. Funn i undersøkelsen viser at én av fire svarer at de føler seg nervøse, irritable eller at de minst en gang i uka har problemer med å sovne, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) om rapporten, som ble gjort kjent tirsdag.

Tilbakemeldingene om redusert psykisk helse øker med alderen på barna, og særlig jenter er utsatt. Mens 41 prosent av guttene opplyser at de er i god psykisk form, er tallet bare 33 prosent blant jenter.

Tenåringer i familier med lav inntekt har større risiko for flere helseproblemer i mer enn en tredel av landene.

Bekymret

– Det økende antallet jenter og gutter over hele Europa som melder om dårlig psykisk helse, er en bekymring for oss alle, sier Hans Henri P. Kluge, som er europadirektør i WHO.

– Hvordan vi håndterer dette økende problemet vil gi gjenklang i generasjoner, understreker han.

Undersøkelsen HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), som er koordinert ved Universitetet i Glasgow, har samlet data om flere enn 220.000 skolebarn i Europa og Canada. I ett av tre land melder barna om økt skolepress. En av ti svarte også at de hadde vært utsatt for nettmobbing i månedene før undersøkelsen ble gjennomført.

Sosiale medier

35 prosent av dem som deltok i undersøkelsen, defineres som storbrukere av sosiale medier, men det er store forskjeller mellom landene. På topp ligger italienske jenter på 15 år, med 63 prosent, mens 11-årige albanske gutter har en tilsvarende score på 12 prosent.

Jenter er i større grad storbrukere av sosiale medier, mens gutter oftere foretrekker å snakke om personlige temaer på nett, slår undersøkelsen fast. Imidlertid sier samlet sett bare 14 prosent at de foretrekker nettkommunikasjon framfor å snakke med noen ansikt til ansikt.

Tobakk, alkohol og sex

Bruk av både tobakk og alkohol har gått ned mellom 2014 og 2018, ifølge undersøkelsen. Når det gjelder røyking, har 4 prosent av 11-årige gutter og 2 prosent av jentene på samme alder prøvd dette. Dette øker til henholdsvis 29 og 27 prosent blant 15-åringene. Tallet på ungdommer som oppgir å ha vært fulle, har falt fra 38 til 25 prosent.

Blant 15-åringene oppgir 24 prosent av guttene og 14 prosent av jentene at de har debutert seksuelt. Samtidig sier to tredeler av ungdommene samlet sett at de brukte prevensjon da de sist hadde sex.