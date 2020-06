Del saken





– Vi skal fylle hullet mellom de typiske kvinnemagasinene som tar for seg hår og mote, og de tradisjonelle maskuline businessmagasinene som er tettpakket med tunglest tekst.

Dette sier gründer og redaktør i AW Magazine Anna Knudsen til E24. Hun er initiativtager til det nye magasinet, og samarbeider med blant annet Malene Fjærtoft.

– Selve innholdet er kanskje ikke revolusjonerende, men det at vi aktivt bruker mye ressurser for å sørge for at innholdet er mangfoldig, gjør at vi skiller oss ut, sier Fjærtoft.

Knudsen mener businessmagasiner ikke appellerer til kvinner. Det vil hun gjøre noe med:

– Vi er forskjellig fra andre businessmagasiner både når det gjelder form og uttrykk ved at vi har et mer feminint og visuelt design. I tillegg kommer vi i større grad til å appellere til kvinner gjennom de sakene og ordene vi skriver, sier Knudsen.

Men de vil ikke stemples som et «kvinnemagasin». Antageligvis ønsker de mannlige, feministiske lesere velkommen.

– Vi skal ikke lage innhold for kvinner, men vi skal lage innhold om business.

E24 støtter prosjektet. Administrerende direktør i E24, Ida Barth Thomassen, sier følgende:

– E24 har en ambisjon om å nå flere kvinner og yngre lesere. Det skal vi gjøre på egne flater, men kan også gjøre det gjennom samarbeid med andre. Og dette prosjektet var så spennende at vi måtte ta kontakt med dem allerede før de var i gang.