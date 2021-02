Del saken





Et studie av personer med hjerteflimmer har gitt oss mer kunnskap om hva som kan gi bedre livskvalitet og lengre liv for de med hjerteflimmer.

En viktig ting er trening. Gjøres det regelmessig kan risikoen for tidlig død nærmest halveres. Dette har forskere fra NTNU i Trondheim publisert i det prestisjetunge tidsskriftet European Heart Journal, skriver VG.

– I studien har vi fulgt 1117 personer over en 8-årsperiode. Samtlige av disse hadde hjerteflimmer da studiet startet, og gjennomsnittsalderen for kvinnene i undersøkelsen var 73 år, mens den var 70 år for menn. I løpet av studien døde 344 av disse personene, og data knyttet til disse dødsfallene danner grunnlaget for våre funn, sier stipendiat ved CERG ved NTNU, Lars E. Garnvik, og legger til:

– Studien viser at personer med hjerteflimmer som oppfyller myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet har omtrent halvert risiko for tidlig død sammenlignet med inaktive hjerteflimmerpasienter.

Det er rundt 100 000 mennesker her til lands med hjerteflimmer. De kan få urovekkende høy puls under et anfall. Det er flest eldre personer. Men det finnes også yngre, det kalles «Birkenbeinersyndromet», de som har trent veldig mye.

– Men vår forskning viser at det sannsynligvis er bra med utholdenhetstrening også når du har hjerteflimmer. Med trening her mener vi myndighetenes minimumsanbefaling for fysisk aktivitet, som er 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke, sier Garnvik, og tilføyer:

– Men det er først og fremst de som trener veldig hardt og veldig mye, gjerne i kombinasjon, som kan være utsatt for fare for å trene på seg flimmer. For normal trening er det motsatt.