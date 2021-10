Del saken





Den forrige versjonen av ordliste for funksjonsmangfold ble utarbeidet i 2017, og det var behov for en revidering.

– Den førende tanken for oss har vært: Man er ikke funksjonsnedsettelsen sin, sier NRKs språksjef Karoline Riise Kristiansen til Journalisten.

Hun kan endelig presentere resultatet av et revideringsarbeid som en intern arbeidsgruppe har jobbet med over tid:

NRKs fy-ordliste er som et trafikklys, med grønt symbol for lovlige, gult for vær varsom eller oppmerksom og rødt for fy.

Les også: Forskning avslører, skal du lære deg språk: Drikk alkohol!

Av de røde, eller fy-ordene finner vi blindehund, det skal hete førerhund og det samme gjelder blindeskrift, det skal i dag kalles punktskrift. Blindestokk går også ut og blir erstattet med mobilitetsstokk eller bare en hvit stokk.

Det blir heller ikke lov til å bruke dverg for å beskrive kortvokste. Døvetolk skal i dag tituleres med tegnspråkstolk. Døvstum går ut, uten at det nevnes noen alternativer. Krøpling skal ikke brukes, det er et nedsettende og støtende ord, det samme gjelder mongo og åndssvak.

Les også: Slik gjenkjenner du en psykopat

I NRK er det fy å bruke ordet psykopat, de forklarer at det er en person som lider av varig personlighets- og karakterforstyrrelse, oftest kjennetegnet av mangelfull kontroll av driftsimpulser, følelseskulde og manglende evne til lojalitet og identifikasjon med andre. Men at det er lett for å kalle andre det, og da er det er skjellsord. Det skal kun brukes i medisinske sammenhenger.

Også NRKs brukerråd, språkstyret i NRK og språkkonsulent Børge Nordbø har vært med på å utarbeide fy-ordlisten.