Marinbiologen Nina Jensen, som er søsteren til Regjeringens finansminister, Siv Jensen, mistet sin samboer, Nicolai Roan, tidligere i år. Han døde av kreft og dette blir den første julen hun feirer uten ham, men sammen med parets sønn, Eik.

Savnet er enormt og hun åpner seg nå om hvordan julen blir uten at Nicolai er der lenger, skriver Se og Hør.

– Jeg savner deg så inderlig; savner stemmen din; pusten din; lukten din; armene dine rundt meg; at du holder hodet mitt i hendene dine og sier at alt skal gå bra, skrev Jensen på Facebook.

Hun forteller hvordan hun planlegger å fortelle sønnen at faren er død, ved å si at han ble kalt ut til et stort oppdrag i universet hvor han nå kjemper større kamper.

– Når Eik trenger trøst eller energi, så kan han gå ut og kikke opp på den største stjernen på himmelhvelvet. Der er pappaen hans, sier Jensen.

Selv om alt dette blir tøft, vil Jensen forsøke å feire julen sammen med nærmeste familie, og prøve å finne styrken i det samholdet. Roan hadde som et av sine siste ønsker at hun ikke skulle lide seg gjennom julen, men at hun heller skulle prøve å gjøre det beste ut av det, spesielt for sønnen sin del.

– Det er ikke lett, men jeg prøver å stramme meg opp og sier : «Kom igjen! Det er bare å gyve på». Jeg som ikke er kreativ engang, har laget egen julekrans som henger utenfor inngangsdøren. Når jeg ser på den, hører jeg liksom Nicolais stemme som forteller at han er stolt av meg, avslutter hun.