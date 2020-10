Del saken





Sex selger digitale abonnementer. Det viser ikke minst Dagbladet, Nettavisen og VG. Så hav skulder seg bak de pirrende overskriftene. Xstra følger med.

Denne gang er det Nettavisen som er ute med noe som vel kan finnes nokså åpent, men likevel. Hva tenner folk på? De har spurt sexolog og familieterapeut Thomas Winther.

– En fantasi kan være ting vi egentlig ikke har lyst til å prøve i det hele tatt, sier han.

Han mener folk ser på mer i form av porno enn de prøver ut i praksis selv.

– Det så man jo da «Fifty Shades of Grey» kom, boka solgte jo mer enn det meste, uten at den var et stort litterært verk. Filmene var jo også veldig populære, og folk syntes det var kjempespennende å se på.

Og her er listen Nettavisen har kommet frem til:

Flere partnere/gruppesex

2. Dominant eller røff sex (BDSM)

3. Voyeurisme eller ekshibitionisme (at noen ser på deg ha sex)

4. Sex i offentligheten

5. Rollespill

6. Romatisk sex (vi vet ikke hva det er i motsetning til)

7. Homoerotikk

Tillit

Dersom man å teste ut en fantasi på ekte, er det kommunikasjon som er viktigst, ifølge Winther.

– Hvis man har lyst til å teste det ut, så er kommunikasjon nøkkelen. Vi bør snakke med partner. Det er ingen av oss som har vondt av å bli litt utfordret i forhold til oss selv og seksualitet, det er helt i orden. Men vi må også huske på at vi ikke skal tråkke over eller gå helt på grensen til det som er greit for oss selv. Vi skal ikke la oss «pushe» til å gjøre ting vi ikke har lyst til, sier han.