I forkant av den internasjonale orgasmedagen lørdag 8. august kunne Nettavisen oppfordre til flere utløsninger, især for menn.

– Menn burde for eksempel læres opp til å onanere hver kveld etter de har pusset tennene hvis de ikke skal ha, eller har hatt samleie. Ifølge flere studier har menn som ejakulerer mer enn 21 ganger i måneden redusert risiko for å få prostatakreft, sexolog Kjersti Antonsen.

Det er velkjent at mange kvinner sliter med å få orgasme. Men hva med menn?

– Det er også menn som sliter med at de enten kommer for fort eller at de bruker for lang tid, og det kan være ulike årsaker til begge deler. Ofte har en del unge gutter lært seg selv opp til at de må være veldig raske. De har gjerne sittet på gutterommet og vært redde for at mamma skal komme inn, eller har tatt seg en kjapp en på do på jobben. Da er kroppen nærmest programmert til at de skal komme raskt, svarer sexologen.