Nettavisen har plukket opp en Tikvideo og omtalen av den har de lagt bak betalingsmur. Så hva står det?

Den humoristiske, men kanskje også litt seriøse videoen, har nemlig høstet over 13 millioner visninger. 650.000 har likt videoen, siden den ble lagt ut i starten av februar.

Det er en video som viser en kvinne ved navn Kayla Christinee som holder en eggeplomme. Den sprekker når hun trykker litt for hardt på den. Teksten hun har lagt på videoen går som følger: «Sånn menn bør lære det. Ikke trykk for hardt». Eggeplommen skal symboliserer klitoris.

Så hva er lærdommen:

Sexolog Marte Andersen Jacobsen sier til Nettavisen at dette budskapet er noe mange trolig kan kjenne seg igjen i.

– Det er nok veldig vanlig at mannen er litt for hardhendt, og at han går rett på klitorishodet, noe mange kvinner ikke liker i det hele tatt, sier sexologen.

– Kvinner er forskjellige, men jeg tenker at majoriteten av kvinner nok liker at du er forsiktig og at du masserer rundt og ikke rett på, fortsetter hun.

Men eggeplommer eller ikke – hvor er denne klitorisen man snakker om?

Jo, ifølge bloggen Sex og samfunn kan vi lære følgende:

«Klitoris har én funksjon og det er å skape seksuell nytelse. Det er kun en liten del av klitoris som er synlig og det er klitorishodet. Den sitter der de indre kjønnsleppene møtes foran og er delvis dekket av en liten hette, kalt klitorisforhud. Fra klitorishodet strekker klitoris seg 6-8 cm bakover inn i kroppen, på hver side av skjeden og urinrørsåpningen. Klitoris er for de fleste veldig følsomt, og kan stimuleres både utenfor ved klitorishodet og fra innsiden av skjeden.»