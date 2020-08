Del saken





Nettavisen har en plussutgave. Der skriver de ofte om sex, utroskap og prostitusjon. I en ny artikkel har de et portrett av en norsk kvinne i 20-årene som bor på Nesodden.

De kaller henne «Caroline» og forteller at hun har solgt sex i tre år. Men coronakrisen har gjort det vanskelig og hun vurderer nå en ny jobb.

– Jeg har kjent på at jeg har lyst til å drive med noe annet. Dette er ikke et drømmeyrke. Jeg ønsker å finne noe meningsfylt, forteller hun..

Under coronakrisen måtte hun få sosialhjelp.

– Jeg følte at det ble en lekse for meg. Jeg har hatt mye penger på hånden, men jeg har sløst det vekk på tull. Jeg kunne ha investert det på en mye bedre måte. Jeg kunne brukt pengene på å utvikle meg selv og talentene mine. Kanskje investert i framtiden, sier hun.

På det meste har hun tjent 80.000 i måneden, men tilbudet har dreid seg om mer enn det.

– En annen person ønsket at jeg skulle være i en uke hos ham for 100.000 kroner. Da måtte jeg være tilgjengelig for ham for sex når som helst, til og med foran gjestene hans. Den personen avslo jeg. En må behandle personer med respekt, sier hun.

Hun forteller også at mange menn er suksessfull, men at de kanskje ikke får nok sex av kona.

Hvor lenge holder en på i snitt i dette yrket? spør Nettavisen.

– Jeg har sett at andre norske jenter har gitt seg etter toppen to-tre år. Noen holder på lenger. Jeg merker at de som er nye i bransjen får en enorm oppmerksomhet etter sine kontaktannonser. Men det daler over tid, avslutter «Caroline».