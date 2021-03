Del saken





I en undersøkelse gjort av YouGov på vegne av nytelse.no svarer 45 prosent av 1000 spurte nordmenn at de ikke har prøvd analsex, og at de heller ikke vil prøve det, rapporterer Nettavisen Pluss.

Resultatene viser at 37 prosent har prøvd. Men av disse vil bare litt under halvparten gjøre det igjen.

Svar Totalt Kvinner Menn Ja, og vil gjøre det igjen 17% 13% 22% Ja, men vil ikke gjøre det igjen 20% 25% 14% Nei, men har lyst til å prøve 11% 15% 16% Nei, og har heller ikke lyst til å prøve 45% — — Ønsker ikke svare 7% — —

I undersøkelsen kommer det også frem at bare 13 prosent av de i aldersgruppen 18-19 år sier de har prøvd analsex og vil prøve igjen. I aldersgruppen 40-49 er imidlertid tallet på 28 prosent.

At dse unge er tilbakeholdne synes Tore Holte Follestad er fint. Han driver sexologisk rådgivning og assisterende daglig leder ved Sex og Samfunn.

– Jeg kjenner jo umiddelbart at det var fint, og jeg ble nesten litt glad for det. Det er dumt om du i begynnelsen av din seksuelle karriere har prøvd og er ferdig med alt, sier Follestad.

Han sier at analsex også er en form for sex man gjerne ikke skal begynne med, men at det er noe som kan komme etter hvert når man har prøvd andre former for sex en stund, melder Nettavisen til sine plussabonnenter.

Har du prøvd?