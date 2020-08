Del saken





I en artikkel om sexmyter er Nettavisen pluss innom ulike angivelige vrangforestillinger folk har om sex. En av dem handler om varighet.

Myten de blant annet behandler er følgende: Alle kvinner vil at han skal holde ut lengst mulig

– Det er ikke mange kvinner jeg får den tilbakemeldingen fra, sier sexologen Ulla Aasland.

Sexolog Thomas Winther sier til Nettavisen at mange menn har en uforholdsmessig forventning til hvor lenge de skal holde ut i senga.

– For mange menn er det å få ereksjon og kunne holde ut lenge, selve beviset på maskulinitet. Problemet er bare at dette skaper et prestasjonspress, som dessverre fører til at det ofte går motsatt vei. I stedet for å holde ut lenge, så bukker man under for presset og kommer veldig fort, sier han.

Men det er håp, og man må ikke legge for stort press på seg selv, skal vi tro Nettavisens eksperter.

– Dette er også veldig vanlig å tenke, sier sexologo Siv Gamnes om «myten» om at kvinner vil samleie lengst mulig.

– Det er jo gjort studier på hvor lenge det ideelle samleiet varer. Da har man svart at det ønskelige er alt fra en halvtime til at det varer i timesvis, men så ser man at når man gir en tidsangivelse på et samleiet man er fornøyd med så er det fra tre til syv minutter, forteller Gamnes.

Hun påpeker dessuten at det kan bli ubehagelig for begge parter å holde på for lenge.

– Menn mister ereksjonen etter at de har fått orgasme, og det blir nesten umulig å fortsette, mens kvinnen blir tørr i skjeden og det kan bli sårt og vondt.

Så ikke fortvil om du har dårlig utholdenhet: Du er ikke alene.