Del saken





Lege Øyvind Torp fikk sjokk da han bladde i gamle fotoalbum. Alle var slanke! Hvordan kunne våre kroppsfasonger forandre seg så totalt på noen få tiår?

Resultatet ble boken «Selvforsvar mot overvekt – frisk og slank med hormonmetoden».

Nesten 70 prosent av den norske befolkningen sliter med overvekt. Overvekt er et større problem på verdensbasis enn undervekt. I sin nye bok viser lege Øyvind Torp til nyere forskning på hormoner og vektregulering. Ifølge Torp kan man ved hjelp av riktig kost stimulere vekthormonene til å øke fettforbrenning og dermed normalisere vekten.

– Ved å lære hvordan en viss type mat fører til utskillelse av en viss type hormoner, kan du selv ta valget om du vil spise matvaren eller ikke. Den kunnskapen er å anse som et selvforsvar, sier Torp til KK.

Ikke tell kalorier

Boken lanserer 10 lettfattelige grep som kan muliggjøre vekttap, og på den måten redusere sjansen for å pådra seg en rekke livsstilssykdommer. Torp er skeptisk til å bare telle kalorier:

– Kaloriteorien tar ikke høyde for at forbrenningen synker om vi kutter ned kaloriinntaket over lengre tid. Med lavere forbrenning blir det vanskelig å gå ned i vekt, dessuten lettere å legge på seg igjen. Kaloriteorien tar heller ikke høyde for at hundre kalorier fra en kake påvirker kroppen helt annerledes enn hundre kalorier fra brokkoli.

Blant de viktigste rådene Torp gir er at man spiser proteiner og sunt fett, dette gir en metthetsfølelse som varer lenger. Dermed kan man også redusere antall måltider.

Han anbefaler ikke slankekurer, som kun har en forbigående effekt. Varige justeringer i kostholdet gir effekt på lang sikt.

For de som er overvektige kan det være lurt å kutte ned inntaket av karbohydrater til et minimum. Men han avviser at lavkarbo må bestå av bacon og fete sauser:

– Størsteparten av middagstallerkenen bør bestå av grønnsaker, fortrinnsvis de som vokser over bakken.

Dessuten viser nyere studier at periodisk faste har en gunstig effekt, og at hvile, mindre stress og nok søvn også påvirker positivt.

Hva med trening?

– Trening er helsefremmende, men har en tendens til å overvurderes hvis målet er vektnedgang. Jeg anbefaler alltid fysisk aktivitet, fordi det å bevege seg har mange gode helseeffekter, blant annet virker det betennelsesdempende. Men trening kan ikke løse alvorlig overvekt alene.