Den amerikanske Oscar-utdelingen i 2021 utsettes med åtte uker til 25. april grunnet konsekvensene av coronapandemien.

Ifølge NTB, har både stjernespekkede storfilmer og uavhengige produksjoner blitt tvunget til å utsette premieredatoer på grunn av stengte kinoer. Dermed utvides også kvalifiseringsvinduet med to måneder.

Som en konsekvens vil filmer med en premieredato mellom 1. januar 2020 og 28. februar 2021 vurderes for nominasjoner.

– Vårt håp ved å utvide kvalifiseringsperioden og utsette datoen for utdelingen, er å gi filmskapere fleksibiliteten de trenger for å gjøre ferdig og slippe sine filmer uten at de straffes for noe som faller utenfor noens kontroll, sier Oscar-akademiets president David Rubin og administrerende direktør Dawn Hudson i en felles uttalelse fra The Academy of Motion Picture Arts and Sciences og TV-kanalen ABC mandag.

NTB skriver at det er fjerde gang i Academy Awards’ historie at utdelingen utsettes.