Naboforholdet i Østfoldbyen Moss har gått fra kjølig til iskaldt.

Det siste beviset for at naboforholdet ikke er av den varmeste sorten kom da den ene naboen satte opp en to ganger to meter stor plate, der fingeren stakk opp over hekken.

– Det første jeg lurte på var om Pushwagner hadde stått opp fra de døde, sier den andre naboen til NRK.

Han mener at dette er et rolig boligområde i Moss kommune, og det er en tett og relativt høy hekk som skiller hans tomt fra naboen. Men de skal ha hatt et anstrengt forhold i mange år.

– Det er som en teaterkulisse de har spikret opp som er omtrent to ganger to meter stor. På den har de altså malt, sier han.

Den store platen har et motiv av en knyttet neve, der bare langfingeren stikker opp. Selv om platen er satt opp bak hekken, er det enkelt for naboen å se symbolet som stikker opp på hans side av hekken.

– Jeg begynte å le, for jeg synes bare dette er idiotisk. Men det er ikke morsomt. Det er voksne folk som bor der, og da blir det annerledes. Det har vært masse tull i flere år, sier han.

Krangelen begynte da han flyttet inn for syv år siden, de har ikke møtt hverandre i rettssalen, men politiet har vært brukt, flere ganger.

Kvinnen som bor i nabohuset sier at platen er satt opp for at ungene kan spille ball. Men hun kan bekrefte at forholdet til naboen ikke er av det beste slaget. Hun og familien har følt seg overvåket, trakassert og truet, og opplever det som belastende.